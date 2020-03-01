На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил портал ERR Новости.

Инцидент произошел в 2:40, рассказал порталу оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару. Автомобиль был задержан на улице Раквере в Нарве. Личность мужчины устанавливается, он доставлен в полицейское отделение.

Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала заявил об умышленном поступке водителя. Люди не пострадали, но повреждены ворота и шлагбаум погранпункта.

В ноябре 2019 года американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой. Мужчина собирался незаконно пересечь границу к востоку от Люквилля в Аризоне.