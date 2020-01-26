Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили в терминале двоих брошенных отцом детей. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Мальчики, старшему из которых восемь лет, а младшему — пять, прилетели вместе с отцом из Хабаровска. В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении обоих и записка, написанная, возможно, их отцом. Ее содержание источник не раскрыл.

Детей накормили и отправили в дежурную часть полиции для выяснения подробностей случившегося.

Следственный комитет начал проверку по факту оставления детей отцом. По ее итогам будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.

В августе 2019 года мать оставила четырехлетнюю дочь в кафе Белореченска (Кубань). У ребенка обнаружили записку, в которой мать попросила найти дочери новых родителей. Было установлено, что у матери девочки, 35-летней жительницы Адыгеи, есть еще двое детей от второго брака. При этом семья плохо обеспечена материально, но не состоит на учете в органах соцзащиты. Ребенка позже забрала к себе бабушка.