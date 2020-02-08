СПОРТ

Россиянин Большунов занял третье место в классическом спринте на этапе Кубка мира

19:14 08/02/2020

Россиянин Александр Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он отстал от победителя норвежца Пола Голберга на 0,92 секунды. Спортивные соревнования проходили в шведском Фалуне, передает ТАСС.

На второй позиции оказался другой норвежец Эрик Вальнес (отставание 0,52 секунды). Россиянин Андрей Краснов в полуфинале занял пятое место и не сумел выйти в финал. Российским спортсменам Андрею Собакареву, Сергею Устюгову и Глебу Ретивых не удалось пройти стадию четвертьфинала.

Большунов трижды становился серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр. Кроме того, на его счету четыре серебряные медали чемпионата мира. Этап Кубка мира завершится 9 февраля. В январе Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ в Чехии.



