СПОРТ

Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»

18:30 05/01/2020

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме, передает ТАСС.

Лыжник стал четвертым в масс-старте, который был последним этапом гонки. Он отстал от победившего норвежца Симена Крюгера на 22,5 секунды.

Россиянин Сергей Устюгов финишировал шестым (+35,6), это позволило ему занять второе место в общем зачете. Третье место по итогам «Тур де Ски» занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший 21-й результат в последней гонке (+1.32,3).



