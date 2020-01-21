Большинство россиян не верит в магические ритуалы, привлекающие деньги. Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

О неверии в денежную магию сообщили 82% опрошенных. 15 % участников исследования заявили, что верят в приметы и ритуалы, связанные с финансами. Еще 3% затруднились с ответом.

Наиболее скептически настроены люди старше 60 лет (89%) и молодежь 18-30 лет (83%). Больше остальных верят в различные приметы люди в возрасте 46-60 лет (18%).

На практике самыми популярными методами стали хранение в кошельке талисмана, монетки или купюры; соблюдение особых правил обращения с деньгами и их раскладывание по дому; показывание содержимого кошелька растущей луне (все эти ответы набрали по 1%). 2% опрошенных рассказали, что выполняют другие ритуалы.

В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым россияне стали меньше верить в сверхъестественное. Приметы и суеверия не воспринимают всерьез 44% россиян. 27% респондентов подвергают сомнению существование паранормальных явление и возможность предсказывать будущее.