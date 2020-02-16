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Россияне завоевали три золота на ЧЕ по вольной борьбе

06:56 16/02/2020

Мужская сборная России по вольной борьбе завоевала четыре медали – три золотые награды и одну серебряную – в первый день чемпионата Европы в Риме, сообщает ТАСС.

Высшие награды достались Азамату Тускаеву (весовая категория до 57 кг), Курбану Шираеву (до 65 кг) и Абдулрашиду Садулаеву (до 97 кг). Серебро в весовой категории до 79 кг взял Магомед Рамазанов.

Сборная России на данный лидирует в медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Второе место у команды Болгарии (3-2-1), на третьем – белорусские вольники (3-1-2). Чемпионат Европы завершится 16 февраля.



