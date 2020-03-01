СПОРТ

Россияне завоевали медали на этапе мирового тура по сноуборду в Москве

00:28 01/03/2020

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Более 60 сильнейших сноубордистов мира съехались в Москву на этап мирового первенства. Стартовую разгонную рампу для турнира соорудили на Воробьевых горах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Демьянец.

В седьмой раз российская столица принимает этап мирового тура по сноуборду. На Воробьевых горах спортсмены покажут свое мастерство в дисциплине биг-эйр – дословный перевод звучит, как «большой воздух». Участник разгоняется с мощного трамплина и выполняет сложные элементы в прыжке, длина которого доходит до 30 метров. Для Кубка Европы специально построили стартовую разгонную рампу.

Московская трасса – одна из немногих в мире, построенных в городских условиях. Чаще их прокладывают в горах. Огни мегаполиса и русское гостеприимство подарили болельщикам и спортсменам неповторимую атмосферу.

«Нигде в мире соревнования не проходят так, как в России. Иностранцы с большим удовольствием приезжают, ведь Москва – замечательный город. Спортсмены обычно ездят по горам и селам, а здесь мегаполис», – отметил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Биг-эйр относится к наиболее экстремальным дисциплинам с высоким риском получения травмы. Падения здесь не редкость, поэтому спортсмены стараются заранее оценить трассу.

Михаил Матвеев – единственный россиянин, дошедший среди мужчин до финала. Он завоевал первое место, но сам в это не сразу поверил, ведь в Москву съехались более 60 сильнейших сноубордистов мира.

«Первое место, я не ожидал. Я сегодня травмировался на тренировке и решил просто сделать свои стабильные трюки», – говорит Михаил.

Девушек до финала добралось больше. Выступили четыре россиянки. Одной из них – Екатерине Косовой – досталось призовое третье место.

«Очень круто, что столько российских райдеров пробилось в финал. Было много спортсменок из Швейцарии, Франции. Я очень рада за девчонок», – сказала сноубордистка Екатерина Косова.

Москва претендует на проведение этапа кубка мира по сноуборду и в следующем сезоне. В какой дисциплине – станет известно в мае.





Анастасия Демьянец