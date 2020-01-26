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Россияне завоевали четыре золота во второй день турнира памяти Ивана Ярыгина

06:35 26/01/2020

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Россияне завоевали четыре золотые медали во второй день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Российские борцы-мужчины одержали победу во всех трех весовых категориях, женщины – в одной, сообщает ТАСС.

В весовой категории до 65 килограммов золото завоевал Курбан Шираев, в весе до 79 килограммов – Магомед Рамазанов, до 125 килограммов стал лучшим Балдан Цыжипов. Единственную у россиянок победу одержала Вероника Чумикова.

Всего во второй день российские борцы завоевали 13 наград. В активе у них четыре золота, три серебра и шесть бронз. Соревнования в Красноярске завершатся 26 января.



