СПОРТ

Россияне заняли весь пьедестал на «Тур де Ски», Устюгов – первый

18:49 31/12/2019

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, передает «МИР 24».

Устюгов преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды.

Второе и третье места также заняли россияне. Иван Якимушкин уступил лидеру 22,6 секунды, а Александр Большунов – 29 секунд.

Перед этим Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки.



