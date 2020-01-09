В селе Газ-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО), где 85 процентов россиян заявили о своем желании покинуть населенный пункт, начали анализировать мнение местных жителей, чтобы принять решение об их расселении. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Около 80 процентов жилого фонда в Газ-Сале признано аварийным — это 40 многоквартирных домов. Только восемь из них включены в программу переселения. Всего в селе проживает чуть более двух тысяч человек.

Замглавы администрации Тазовского района Сергей Лисовский, комментируя ситуацию о возможной ликвидации села, заявил, что для каждой семьи необходимо составить свой «паспорт». «В него войдут все предпочтения относительно места проживания, работы, учебы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация. Работа будет строиться индивидуально с каждой семьей», — поделился чиновник.

По предварительным данным, большинство жителей села хотят переехать в Новый Уренгой. Глава района Василий Паршаков сказал, что в этом нет ничего удивительно, поскольку стоимость проживания там ниже, а качество выше, чем в Газ-Сале.

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