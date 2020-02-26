Китайцы, несколько лет жившие и работавшие в Ханты-Мансийском автономном округе, решили уехать из страны из-за негативного отношения россиян. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Китаянка Сюли Суй рассказала агентству, что живет с мужем в Югре около четырех лет. Ее супруг работал на стройке разнорабочим, а она продавала на рынке орехи.

Сначала они жили в общежитии, затем начали снимать комнату в трехкомнатной квартире. Когда в Китае началась эпидемия коронавируса, соседи начали подшучивать над ними, но последней капли для Сюли Суй стало требование выселиться из квартиры.

«Сначала как бы в шутку спрашивали, не болеем ли мы. Мы не болели. А потом я простыла, кашлять стала, ну и началось», — рассказала женщина.

По словам китаянки, сначала они навестят родственников в Москве, а затем уедут в Китай.

«Вернемся, может быть, когда вся эта истерика с вирусом закончится. Надоело уже», — заключила Сюли Суй.

В Югре не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, подчеркивает «Ура.ру».

Как сообщал «Рамблер», ранее в Нижневартовске пассажиры маршрутки выгнали на улицу семью китайцев из-за страха заразиться коронавирусом. Женщина закашлялась в салоне, после чего пассажиры потребовали высадить ее. Водитель пытался вразумить пассажиров, но безуспешно.

До этого жители одного из домов Нефтеюганска отправили на карантин соседей-китайцев. В доме, расположенном в микрорайоне номер 12, в съемных квартирах жили 15 граждан Китая. Другие жильцы испугались, что рабочие могут быть переносчиками коронавируса, и обратились в полицию и Роспотребнадзор. После этого китайцев отправили в инфекционное отделение местной больницы. Врачи выяснили, что все рабочие здоровы.

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