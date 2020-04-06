По результатам опроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО), россияне довольны уровнем преподавания в отечественных школах.

Изучение общественного мнения проходило до пандемии коронавируса, после которой российская система образования перешла в онлайн-формат. Сейчас результаты опроса изучают в правительстве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

70% респондентов из 85 субъектов России, образованием в традиционном формате довольны: 23% оценили уровень преподавания выше среднего, 55,4% — как средний. В качестве мер для улучшения качества преподавания приводились повышение зарплаты учителей (50,1%) и поощрение учителей, воспитывающих успешных учеников (46,3%).

По мнению опрошенных, в российских школах особенно не хватает преподавателей иностранных языков (24%), педагогов начальных классов (20,9%) и дополнительного образования (18,0%).

Также «Федеральное агентство новостей» узнало у представителей министерства просвещения и экспертного сообщества, как дистанционное обучение, введенное в период самоизоляции, повлияет на традиционную форму образования.

«У нас к моменту этого перехода (на онлайн-образование – ред.) оказалось накоплено много ресурсов. Они создались не вчера: много лет государственные и частные фирмы работали, чтобы создать предметный контент, который можно использовать для удаленного обучения, для работы преподавателей онлайн», — рассказала председатель Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина.

Педагог также добавила , что в ее окружении мнения о переходе на дистанционное обучение очень противоречивые. Значительно сложнее были перейти в такой формат учителям в возрасте. «Учителя сейчас втрое дольше готовятся к урокам, и это при том, что все материалы есть, но сам переход требует отдельных, больших усилий», — сказала она.

В министерстве просвещения пояснили, что экстренный переход всей школьной образовательной системы на дистанционное обучение — это вынужденная мера, буквально обнажившая ряд вопросов, которыми еще вчера никто не задавался в масштабах всей страны.

«Первое — это обучение педагогов тому, чтобы они могли безболезненно работать по новым технологиям, — прокомментировал советник министра просвещения России Сергей Шатунов. — Второе — наличие качественного интернета в удаленных районах».

Собеседник агентства уточнил, что сегодняшняя ситуация является форс-мажорной и ведомство делает достаточно много для того, чтобы «даже временный переход на дистанционное образование был наименее болезненным для всех сторон: и учителей, и учеников, и их родителей».

В понедельник на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Министерства просвещения России, согласно которому сдача в стране ЕГЭ может пройти в период с 8 июня по 11 июля в связи с распространением коронавируса.

3 апреля в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что повторный перенос сроков ЕГЭ-2020 не планируется. Однако позднее министр просвещения Сергей Кравцов допустил возможный перенос даты ЕГЭ во второй раз.