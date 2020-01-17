Большинство россиян (91%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, проголосовали за то, что в России необходимо ввести налог на богатых. Об этом свидетельствуют результаты исследования. В качестве объяснения они добавили: «Это было бы справедливо».

7% опрошенных уверены в том, что от проблем это не избавит, поэтому в введении такого налога они смысла не видят.

2% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 20768 человек.

В России не с кого собирать налог на богатых. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил уже действующий премьер-министр России — глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Вчера руководитель Федеральной налоговой службы провел встречу с фракциями Госдумы. В ходе нее депутаты от КПРФ предложили Михаилу Мишустину ввести налог на богатых. Так называют прогрессивную шкалу налогообложения, когда более высокие доходы облагаются более высокой ставкой налога. В России же налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов: основная налоговая ставка — 13%, а по другим ставкам облагаются лишь некоторые виды доходов.

«У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью», — ответил премьер-министр России на предложение коммунистов, выразив уверенность, что вопрос с богатыми и сверхбогатыми следует решать за счет увеличения прозрачности и ответственности.

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