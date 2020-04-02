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Жители России осознанно подошли к соблюдению требуемых для борьбы с коронавирусом мер. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты опубликованы на сайте организации.

Так, 70 процентов опрошенных граждан ограничили контакты с другими людьми: самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. Больше половины (61 процент) участников опроса рассказали, что следит за гигиеной: моют руки или используют антисептики, каждый пятый (21 процент) носит маску или респиратор.

15 процентов россиян признались, что проводят дезинфекцию или проветривают помещения, 12 процентов избегают скопления людей. Каждый десятый житель страны (восемь процентов) поддерживает иммунитет: принимает витамины или лекарства.

В опросе приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

За последние сутки в России обнаружили более 700 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составляет 3 548 человек. Большинство заразившихся выявлено в Москве — 2 475 человек. С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

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