54% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не планируют покупку валюты, поскольку в этом нет необходимости.

22% опрошенных ответили иначе.

«На ближайшее время с покупкой валюты я прощаюсь. Ситуация с падением цен на нефть меня приостановила», — высказались участники.

10% россиян уже успели купить валюту по выгодному курсу.

7% респондентов планируют покупку, поскольку вынуждены, когда как другие 7% планируют из-за страха, что обвал цен на нефть еще больше ударит по курсу рубля.

Всего в опросе приняли участие 6336 человек.

Российские биржевые индексы Мосбиржи и РТС резко снизились на открытии торгов. Об этом сообщает BFM.ru.

Индекс Мосбиржи открылся более чем 10-процентным снижением по сравнению с уровнем закрытия пятничных торгов, а индекс РТС — снижением более чем на 15%. Около 10:30 по московскому времени индексы перестали снижаться и отыграли часть падения. Например, индекс Мосбиржи в тот момент терял уже не более 10%, а примерно 8%.

Курс российского рубля, как сообщал «Рамблер», на открытии сегодняшних торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия пятничных снизился на 3,68 рубля по отношению к доллару США (до 72,25 рубля) и на 4,39 рубля по отношению к евро (до 81,89 рубля).

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