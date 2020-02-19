В Нижневартовске пассажиры маршрутки выгнали на улицу семью китайцев из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Китаянка Сюли Суй рассказала агентству, что болеет ОРВИ. Она закашлялась в маршрутке, после чего остальные пассажиры начали оглядываться на нее и ее мужа.

«Потом я услышала, что раз мы выглядим как азиаты, то точно больны коронавирусом и не понятно, почему мы не в карантине. Вскоре люди стали требовать, чтобы мы вышли из автобуса», — заявила Суй.

По ее словам, водитель пытался вразумить пассажиров, но безуспешно. В итоге супруги решили покинуть маршрутку, а водитель вернул им деньги за проезд.

Как сообщал «Рамблер», ранее жители одного из домов Нефтеюганска отправили на карантин живших с ними рядом рабочих из Китая.

В доме, расположенном в микрорайоне номер 12, в съемных квартирах жили 15 граждан Китая. Другие жильцы испугались, что рабочие могут быть переносчиками коронавируса, и обратились в полицию и Роспотребнадзор. После этого китайцев отправили в инфекционное отделение местной больницы. Врачи выяснили, что все рабочие здоровы.

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