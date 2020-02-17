Аналитическая служба опросила читателей Рамблера на тему того, осуждают ли они женщин, живущих в гражданском браке много лет.

Мнение разделилось.

Число тех, кто их понимает чуть перевешивает число осуждающих людей.

51% россиян вступились за женщин.

«Я абсолютно понимаю их. Ответственность должен брать на себя мужчина. Не надо винить только женщин в такой ситуации», — прокомментировали респонденты.

31% проголосовавших ответили, что им безразлична эта тема.

А 18% участников осуждают таких женщин.

«Это разве целомудрие?», — подчеркнули они.

Всего в опросе приняли участие 5308 человек.

По словам председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова, его слова о гражданских женах были искажены. Об этом протоиерей заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Рамблер» писал, что ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками. При этом он отказался извиняться за свое высказывание, отметив, что намеренно провоцировал паству, поскольку «раз ребёнок не понимает ласку, значит, надо ему немножко с любовью по попочке наподдать». Священнослужитель также призвал всех недовольных его словами обращаться в суд.

Видео дня. Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»