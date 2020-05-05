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В целом ряде регионов России власти вводят «масочный режим» — обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. С воскресенья, 4 мая, Башкирия стала очередным таким регионом: без медицинской маски нельзя выйти на улицу. Часть масок собираются бесплатно раздавать волонтеры. Аналогичный режим вводится с 12 мая в Подмосковье, а в Москве маски собираются продавать в метро.

В Подмосковье, судя по моим личным наблюдениям, пока к ношению масок в общественных местах относятся, скажем так, без фанатизма. Значительная часть людей, похоже, «намордники» на китайский манер носить не хочет принципиально, считая, что коронавирус к ним не пристанет, а если и пристанет, то такова «русская рулетка». Либо же у этих людей врезалось в память то, как еще недавно наши медицинские чиновники из Роспотребнадзора уверяли, что здоровому человеку маску носить не нужно, поскольку если это не третий уровень защиты, то она все равно от заразы его не спасет.

Хотелось бы, чтобы эти люди, чьи шараханья в борьбе с эпидемией мы наблюдаем уже не первую неделю, теперь покаялись и взяли эти свои слова обратно. Поскольку всему миру уже давно ясно, что именно всеобщее ношение масок резко замедляет темпы распространения инфекции. Тем более в условиях, когда чуть ли не половина инфицированных COVID-19 не проявляют никаких симптомов заболевания, но заразу при этом разносят. Также есть сильное подозрение, что ранее чиновники столь пренебрежительно отзывались о масках лишь потому, что их в свободной продаже просто не было, а решение проблемы их доступности все же затянулось. Они и сейчас есть не везде. Однако при некотором желании приобрести их все же можно.

Далее вопрос в том, как эта мера будет соблюдаться. В нашей бытовой культуре, в отличие от азиатской, нет привычки носить на лице маски. Многие отрицатели такой культуры подводят нынче еще под это некую «идеологию», сильно отдающую демагогией. Мол, почему это я должен покупать, пусть мне Путин, Собянин или еще какой губернатор эти маски обеспечит бесплатно. Если по-умному, то это называется отсутствием гражданской солидарности, а также социальной безответственностью. И таких упертых «ковидиотов» я наблюдаю часто. Они словно принципиально не хотят соблюдать никакой социальной дистанции и плевать хотели на вас в буквальном смысле этого слова. Так мы не сдержим рост числа заболеваний еще долго. И вместо ослабления карантинных мер после майских праздников получим их ужесточение.

Практически во всех европейских странах, не говоря об азиатских, которые сейчас начали ослаблять карантин, введен разной степени жесткости «масочный режим». Так, во Франции маски станут обязательными в общественном транспорте, в школах для школьников старше 11 лет, а также на предприятиях. Схожий порядок вводят в Испании. В Германии маски обязательны в большинстве земель в общественных местах. В настоящее время ношение медицинских масок является обязательным уже более чем в 50 странах мира.

Что касается мер принуждения к социальному дистанцированию, то вот что, например, пишут блогеры про Грецию, которая, как известно, считается родиной европейской демократии. Там ношение маски является обязательным для всех посетителей и пользователей общественного транспорта, такси, лифтов, медицинских учреждений, а также для сотрудников супермаркетов и продуктовых магазинов, парикмахерских и салонов красоты. Для нарушителей норм социального дистанцирования в одной из самых бедных стран Евросоюза предусмотрены следующие штрафы: 300 евро за несанкционированный выезд за пределы префектуры постоянного проживания, тысячу евро за собрания более девяти человек, 5 тысяч евро за преждевременное открытие заведения, которому пока нельзя работать, 150 евро за появление без маски там, где это обязательно, от 2 тысяч евро до 100 тысяч евро за превышение числа клиентов в помещении, где регламент установлен на основе площади заведения.

Можно, конечно, сколько угодно долго возмущаться и кричать про «цифровой фашизм», однако разумным людям стоит согласиться с тем, что когда ситуация требует, то те нормы социального поведения, которые необходимы для общественного блага, либо принимаются обществом добровольно и сознательно, либо для тех, кто этого делать не хочет, такие нормы насаждаются силой, посредством соответствующих государственных институтов. И такова вообще-то функция любого нормального государства.

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