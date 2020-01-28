Читатели Рамблера (56%), принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались, что боятся заразиться новым смертоносным коронавирусом, который зародился в одной из провинций центрального Китая. Однако они надеются, что вирус обойдет стороной их и близких. По их словам, никаких мер они принимать пока не собираются.

29% респондентов совершенно не думают о рисках заразиться этой болезнью. Данная вспышка в Китае их не пугает.

15% россиян панически боятся заразиться коронавирусом. Они уже принимают различные меры для предотвращения болезни (например, используют медицинские маски), поскольку знают, что носителей болезни может быть гораздо больше, чем кажется. Такие, по их мнению, легко могут обитать в России.

Всего в опросе приняли участие 7066 человек.

Китайские врачи установили, что новый тип коронавируса, получивший распространение из города Ухань, может передаваться контактным путём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синвана.

Например, заразиться можно, если вирус попадёт на кожу рук, а человек потом потрёт ими глаза. Китайские врачи посоветовали носить защитную маску и тщательно мыть руки.

По последним данным, число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 106 человек. Новым коронавирусом заразились более 4,5 тысячи человек.

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