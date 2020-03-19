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71% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, верят в причастность военных США к вспышке коронавируса в Китае.

«У США есть несколько поводов так сделать. Один из них — торговая война», — подчеркнули они.

17% респондентов дали следующий комментарий: «Все что угодно может быть». Они не исключают того, что военные США причастны к появлению коронавируса.

Однако 12% опрошенных не верят в причастность этой страны к эпидемии.

«Это просто удивительно! Если во всем мире случается что-то плохое, то всю вину перекладывают на Америку», — ответили они.

Всего в опросе приняли участие 6276 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не имеют отношения ко вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Он отметил, что вирус возник в Китае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на National Review.

Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он пришёл. Он действительно пришёл из Китая, — привели слова президента США в РБК.

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