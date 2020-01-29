Российские туристы в китайской провинции Хайнань (курорт Санья), где сохраняется эпидемиологическая угроза, ведут себя, «как будто коронавируса не существует», сообщает PrimaMedia. Многие из них продолжают купаться, гуляют по городу и не носят маски.

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Гендиректор Anex Tour Кристина Мирная рассказала агентству, что к 27 января в провинции оставалось 1100 российских туристов. По распоряжению Роспотребнадзора, все они должны покинуть остров до 3 февраля.

«Паники среди наших клиентов в Санье нет. Более того, многие из них не хотят улетать, звонят и спрашивают, можно ли остаться. Люди купаются и ходят без маски, как будто коронавируса не существует вовсе», — заявила Мирная.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним официальным данным, стали 132 человека, общее число заболевших в Китае превысило 5,9 тысячи человек, а выздоровели уже 103 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай.

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