Российские туристы притворились бездомными, чтобы бесплатно поесть в столовой в Эйлате.

Как пишет «Лента.ру», россияне встали в очередь из бездомных и неимущих местных жителей в столовой «Рафаэль Хаус». Однако владельцы заведения заподозрили неладное, когда увидели слишком много незнакомых лиц, и решили проверить документы у посетителей.

Теперь на входе в столовую висит табличка, указывающая, что бесплатная еда доступна только гражданам Израиля.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр иностранных дел Израиля объяснил участившиеся случаи отказа россиянам во въезде в страну попыткой предотвратить случаи нелегального трудоустройства.

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