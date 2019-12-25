В 2019 году россияне произвели на 20% больше бытовых отходов, чем годом ранее – 53,9 млн т мусора против 47,9 млн т.

В текущем году в стране вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Планируется, что к 2024 году 60% всего объема ТКО должно идти на переработку, а 36% — уничтожаться.

Тем не менее, пока основным способом обращения с отходами является захоронение на полигонах.

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что в стране образуется около 70 млн т мусора в год. С оценкой согласны и в Публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

Эксперты отмечают, что этот объем мог бы заполнить всю территорию делового центра «Москва-Сити», поднявшись на треть высоты башни «Евразия», которая составляет 309 м.

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Могучая куча: в 2019 году россияне произвели на 20% больше мусора