Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД РФ.

Число выписанных штрафов увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом, а их сумма увеличилась на 8,5%. Отмечается, что на данный момент оплачено около 68 млрд рублей, это на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Также в Госавтоинспекции добавили, что число нарушителей ПДД на российских дорогах в 2019 году выросло на 13%. Большая часть была выявлена с помощью камер автоматической фиксации. Среди нарушителей ГИДД поймали почти 2 млн пешеходов и 300 тыс. нетрезвых водителей.

20 февраля сообщалось, что ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала искать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.