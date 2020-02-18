Телеканал РЕН ТВ запустил конкурс в социальной сети «ВКонтакте» в поддержку российских бойцов Петроса Ананяна и Сергея Харитонова. Россияне уже начали публиковать свои фотографии.

Согласно условиям, достаточно написать на листе бумаги «Болеем #ЗА НАШИХ», сфотографироваться с ним на фоне телевизора с включенным каналом РЕН ТВ и выложить снимок на своей открытой странице в соцсети с соответствующим хэштегом. Призы получат 10 самых креативных фото.

23 февраля в 7:00 мск перед встречей британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера телеканал РЕН ТВ покажет бой Петроса Ананяна и пуэрториканца Субриэля Матиаса в прямом эфире. В результате поединка с последним летом 2019 года скончался россиянин Максим Дадашев.

Также 23 февраля состоится бой ветерана ММА Сергея Харитонова и бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фернандо Родригеса — спортсмены поборются за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WTKF. Поединок, который пройдет в Белоруссии, в прямом эфире также покажет РЕН ТВ.