Закрыть Пенсионный фонд России (ПФР) предлагают авторы петиции на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Они считают, что деньги, собранные на пенсии, тратят на содержание огромного штата чиновников и обслуживание офисов, а не улучшение жизни российских стариков.

В опубликованной петиции авторы указывают, что ликвидация ПФР может привести к увеличению пособия каждого российского пенсионера на 2-3 тысячи рублей. «Чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются — государство в государстве на шее пенсионеров. Да есть дополнительные источники поступления средств в ПФР, но и они не компенсируют выпадающие из пенсий граждан РФ суммы», — пишут на сайте РОИ.

Указывается, что в штате пенсионного фонда служит 122 тысячи человек и деньги с пенсионных накоплений идут на их «безбедную жизнь». При ликвидации ПФР, как считают авторы инициативы, исчезнет коррупция при обращениях за получением и перерасчётом пенсий. Эти услуги смогут предоставлять Многофункциональные центры или портал Госуслуг. «В настоящее время зарегистрировано более 100 млн пользователей портала Госуслуг, то есть практически всё трудоспособное население России имеет аккаунт на портале», — отмечается в инициативе.

Авторы петиции также напоминают о том, что на данный момент часть накоплений граждан уже находится на счетах банков и негосударственных фондов. На данный момент инициативу поддержали более тысячи человек.

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