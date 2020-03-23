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Екатерина Диденко постепенно приходит в себя. Заметно, что поддержка общественности пошла на пользу девушке. Диденко приободрилась и стала снимать познавательные сторисы на тему гомеопатии, а также поделилась тем, как ей живется без мужа.

Напоминаем, что недавно блогер появилась на шоу Первого канала «На самом деле». Девушке обещали поддержку. Передача якобы должна была быть против травли. На деле, в студии собрались тролли и хейтеры, которые набросились на Екатерину и в итоге довели несчастную вдову до слез.

Все, кто ранее выступал против Диденко или был к ней равнодушен, не смогли вытерпеть такой подлости от главного канала страны. В защиту Екатерины молодые матери и фармацевты решили устроить флешмоб, требуя извинений в адрес Диденко.

От девушки требовали проверки знаний, а также все хотели, чтобы она призналась в преднамеренном убийстве мужа и близких друзей. Екатерину буквально допытывали и травили на глазах сотен тысяч телезрителей.

Диденко с достоинством выдержала испытание, а потом написала серию гневных постов в своем Инстаграме. Теперь блогеру грозят суды. Тем не менее, народная любовь возвращена. Есть очень низкая вероятность, что девушка вернется в какую-нибудь из студий Первого канала.

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