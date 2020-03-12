42% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что мир сможет победить эпидемию коронавируса.

«Вместе мы сила», — прокомментировали участники.

23% опрошенных заявили о том, что лишь некоторые страны смогут побороть этот вирус, ведь не все славятся хорошей медициной.

Но более пессимистично настроены 20% россиян. Их ответ это подтвердил.

«Всем конец», — ответили они.

15% проголосовавших сомневаются в том, что мир одержит победу над коронавирусом. Они считают, что шансы являются слишком низкими.

«Вирус — это более страшная вещь, чем кажется на первый взгляд. И мы уже это наблюдаем», — подчеркнули респонденты.

Всего в опросе приняли участие 7953 человека.

Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что в стране прошел пик эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, за последнюю неделю в китайской провинции Хубэй, за исключением города Ухань, не было выявлено ни одного нового случая заражения Covid-2019.

За пределами названной провинции зарегистрировано семь новых случаев, из них шесть — ввозные.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», — сказал Ми Фэн.

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