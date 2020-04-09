Все новости на карте

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, стали ли они более мнительными в связи с эпидемией коронавируса.

47% опрошенных не стали такими. Они стараются не паниковать.

Но 44% россиян — это те, кто признался в обратном. По их словам, они постоянно к себе прислушиваются и с ужасом обнаруживают у себя разные симптомы, которые связывают с коронавирусом.

А 9% участников в принципе страдают ипохондрией. Они относят себя к категории мнительных людей.

Всего в опросе приняли участие 6407 человек.

Главные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 — повышение температуры тела и кашель. Об этом сказано в новой версии методических рекомендаций Министерства здравоохранения России (Минздрав) по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 1,4 миллиона человек.

Видео дня. Спустили на землю: чиновника наказали за скандал в аэропорту