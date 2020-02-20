Поток российских туристов в Сербию в 2019 году превзошел ожидания, заявила РИА Новости замминистра культуры России Ольга Ярилова.

В Белграде в четверг открылась 42-я Международная Белградская выставка туризма. Выставка-ярмарка проходит 20-23 февраля, в прошлом году в ней участвовали свыше 900 организаций из 40 стран, ее посетили 65 тысяч человек.

В этом году Россию представляют Калужская, Рязанская, Тверская, Тульская, Тюменская области, Республика Коми, республика Крым, республика Бурятия, центральный музей Победы, ассоциация "Народные художественные промыслы России", туристические фирмы.

«С каждым годом наша делегация растет с числом участвующих регионов. Сербы очень заинтересованы, что можно видеть на нашем стенде, где постоянно много народа, мы видим это и по туристическому потоку, который растет между нашими странами. Министр туризма Сербии Расим Ляйич в прошлом году говорил, что ждет порядка 100 тысяч российских туристов, могу сказать, что мы эту планку преодолели», — отметила Ярилова.

По данным национальной туристической организации Сербии, поток туристов из России вырос в 2019 году на 29%, россияне провели в стране более 220 тысяч ночевок.

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