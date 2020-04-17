Жители России стали чаще оставлять чаевые водителям такси и курьерам в условиях режима самоизоляции. Об этом 16 апреля сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

24% опрошенных заявили, что всегда оставляют таксистам на чай, 23% — всегда поощряют курьеров. Ответ «иногда» дали 34% и 24% опрошенных соответственно.

В 2019 году чаевые таксистам оставляли 21% россиян, а курьеров радовали денежным вознаграждением 18% опрошенных. В 2016 году лишь 12% россиян всегда оставляли чаевые таксистам и 10% — курьерам.

По словам экспертов, курьерам в среднем оставляют 105 рублей, таксисту — 70 рублей. В прошлом году было 100 и 75 рублей соответственно, а в 2016 — 115 и 77 рублей.

8 апреля сообщалось, что в связи с возросшей востребованностью в период распространения коронавирусной инфекции и установленным режимом самоизоляции максимальная «вилка» в зарплатах курьеров достигла 110–150 тыс. рублей в месяц. В марте профессия курьера вошла в топ-10 среди самых популярных, причем как среди работодателей, так и среди соискателей.

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