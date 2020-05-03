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Жители России стали употреблять больше алкогольных напитков с начала введения в стране всеобщего режима самоизоляции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также напомнил, что вопреки расхожему мнению спиртное не помогает в укреплении иммунитета, сообщает Интерфакс.

По словам Мурашко, с тех пор, как россияне перешли на самоизоляцию, потребление спиртных напитков в стране выросло на 2-3%.

При этом министр подчеркнул, что выпитый алкоголь в ситуации распространения коронавирусной инфекции нельзя рассматривать как средство для укрепления иммунитета. Напротив, уверяет Мурашко, потребление спиртного несет в себе дополнительные риски для здоровья, особенно у людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ряде российских регионов были введены ограничения на продажу спиртного в условиях пандемии. Так, например, во Владимирской области запретили торговать алкоголем в период с 19 часов вечера до 10 часов утра, в Башкирии — с 18 до 10, в Карелии с 14 до 10, а в некоторых районах Якутии купить напитки покрепче легально во время пандемии стало вообще невозможно.

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