В первую неделю всеобщей самоизоляции в Москве аудитория ТВ выросла на 23%, в крупных городах — на 24%, в то время как в прошлом году аудитория в это время сокращалась. Об этом во вторник, 7 апреля, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе исследовательской компании Mediascope.

По ее данным, с 30 марта по 5 апреля москвичи старше четырех лет смотрели ТВ дома практически на четверть (+23%) больше времени, чем в период со 2 по 15 марта — в среднем 254 минуты каждый день.

В городах России с населением более 100 тыс. человек время просмотра ТВ за этот период, по предварительным данным, выросло на 24%, до 277 минут.

Кроме того, исследование показало, что по итогам первой недели всеобщей самоизоляции время просмотра ТВ увеличилось среди всех возрастных групп телезрителей. Так, в Москве время телепросмотра больше всего выросло среди зрителей 45–54 лет — на 39% по сравнению с первой и второй неделей марта 2020-го, 35–44 лет — на 33% и 25–34 лет — на 31%. В крупных городах прирост наиболее заметен среди детей 12–17 лет — на 36%.

Как отмечает исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова, режим всеобщей самоизоляции в Москве и регионах сильно повлиял на медиапотребление россиян и просмотр ТВ в частности.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По состоянию на 7 апреля в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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