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56% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не считают, что старшее поколение послушается мэра Москвы Сергея Собянина относительно его призыва соблюдать карантин московским пенсионерам.

«Я наблюдаю такую картину, что пенсионеры в принципе не боятся контактировать с людьми», — подчеркнули они.

Однако 36% участников считают иначе.

«Старшее поколение послушается мэра Москвы. Ведь есть угроза для их жизни», — прокомментировали респонденты.

А 8% россиян затруднились ответить на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 6286 человек.

С 26 марта по 14 апреля москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, рак, перенесенный инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. Обращение мэра Москвы Сергея Собянина к старшему поколению опубликовано на его сайте.

«Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас», — подчеркнул Собянин.

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