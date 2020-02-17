Повседневные номинальные расходы россиян в январе 2020 года снизились на 21,2% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«В январе 2020 года россияне продолжили ежегодную традицию и серьезно сократили свои повседневные расходы по сравнению с декабрем (-21,2%). В аналогичном периоде 2019 года объем трат наших соотечественников был ровно таким же», — говорится в исследовании.

Реальные повседневные расходы россиян (очищенные от инфляции) сократились за месяц на 21,5%. Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Видео дня. Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»