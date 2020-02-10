Жители России смогут назвать любую национальность в ходе Всероссийской переписи населения. Об этом «Парламентской газете» сообщил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

В октябре 2020 года, как сообщал «Рамблер», в России состоится перепись населения. Ильдар Гильмутдинов, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей, рассказал, что среди вопросов, которые переписчики зададут переписываемым, будет вопрос о национальности.

Парламентарий напомнил, что, согласно 26-й статье Конституции, никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

«Как он (житель России во время переписи. — Прим. ред.) себя назовет, так и должно записываться в анкетах», — подчеркнул он.

Ильдар Гильмутдинов добавил, что тема национальности среди прочих будет обсуждаться на круглом столе о подготовке к переписи в Госдуме. Он пройдет сегодня, а помимо депутатов, участие в нем примут представители регионов и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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