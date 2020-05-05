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Планируется, что таким образом можно будет заключать договоры аренды федерального имущества, подписывать документы в рамках трудовых отношений, предоставлять налоговую отчетность.

Россиянам могут разрешить совершать некоторые сделки с применением электронной подписи, авторизовавшись на портале «Госулуги». С таким предложением выступило Минкомсвязи РФ.

Согласно опубликованному на портале нормативных актов документу, через личный кабинет на «Госуслугах» владельцам подтвержденных учетных записей предоставят средства для создания и использования «неквалифицированной электронной подписи».

Планируется, что таким образом можно будет заключать договоры аренды федерального имущества, подписывать документы в рамках трудовых отношений, предоставлять налоговую отчетность и совершать ряд других действий, перечень которых утвердят в ведомстве.

Перед началом работы нового функционала его предлагается опробовать в эксперименте. Ожидается, что он стартует с 1 июня.

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