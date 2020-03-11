Россияне сэкономят до 30% расходов на жилищно-коммунальных услугах благодаря технологиям «умного города». Об этом рассказали в Российской венчурной компании (РВК), разработавшей первый национальный стандарт обмена электронными данными.

«Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах — регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ и другое», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию. Уточняется, что все изменения позволят сделать жизнь россиян более комфортной, снизив их расходы.

Так, траты на ЖКХ могут сократиться до 30%. Это связано с тем, что станет меньше энергетических потерь, вызванных в данный момент нерациональным использованием ресурсов, отмечает эксперт издания. Кроме того, сократятся расходы управляющих компаний на снятие показаний со счетчиков и обработку полученной информации.

Предлагаемая технология позволит также экономить и регионам — до 15% бюджетных средств. Как рассказали в РВК, нововведения предназначены для региональных властей и фирм, которые участвуют в обслуживании городских систем.

Представитель компании также рассказал, что внедрение технологии позволит повысить доступность данных. Так, «умный город» благодаря информации, которую будут оставлять жители населенных пунктов, сможет отследить, какие развлекательные и социальные учреждения посещают горожане, как и куда вызывают такси, как часто используют общественный и личный транспорт.

В РВК добавили, что централизованный сбор данных позволит, например, улучшить условия для передвижения по городу автомобилей экстренных и коммунальных служб. Кроме того, технология позволит рассчитывать, где нужно создать новые маршруты общественного транспорта.

Вскоре РВК планирует внести проект на утверждение в Росстандарт.

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