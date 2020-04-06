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Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, есть ли у них уважительные причины для того, чтобы выезжать из дома на собственном автомобиле (помимо поездок в магазины).

62% опрошенных признались, что уважительные причины у них есть (например, работа, помощь пожилым родителям и родственникам).

У 23% участников нет личного автомобиля.

15% проголосовавших сказали, что у них нет уважительных причин для того, чтобы выезжать куда-либо. Они используют машину только для совершения покупок в отдаленных супермаркетах.

Всего в опросе приняли участие 6076 человек.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве в связи с риском распространения коронавирусной инфекции был введен режим самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение самоизоляции — до пяти тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для организаций.

В рамках антикоронавирусных мер правоохранители начали проверять москвичей, выходящих из дома. Так, сотрудники ГИБДД останавливают машины.

Корреспондент РИА Новости рассказал, что его машину остановили и попросили рассказать о цели поездки. После того, как он предъявил личные документы и пресс-карту, пояснив, что едет на работу, сотрудник ГИБДД разрешил продолжить движение.

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