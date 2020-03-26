Все новости на карте

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, планируют ли они выходить из дома в ближайшее время в связи с эпидемией коронавируса.

47% опрошенных ответили: «Буду смотреть по ситуации».

39% россиян дали следующий комментарий: «Собираюсь. Я не смогу находиться "взаперти" долгое время».

А 14% участников изолировали себя буквально от всего (например, от походов в магазин, одиночных прогулок, живого общения с друзьями и т.д.).

Всего в опросе приняли участие 6063 человека.

Предприятия общественного питания и объекты розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов, прекратят работу в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?