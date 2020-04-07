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Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, нуждаются они в денежных средствах, перейдя на режим самоизоляции.

46% респондентов в них сильно нуждаются, поскольку потеряли работу.

21% участников — пенсионеры.

«Лишние деньги не помешают», — прокомментировали они.

20% опрошенных нуждаются в денежных средствах, поскольку давно не работают. Они испытывают сложности в трудоустройстве в период режима самоизоляции.

А 13% россиян пока в деньгах не нуждаются. По их словам, денежные средства пока у них есть.

Всего в опросе приняли участие 23193 человека.

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом экономист Сергей Жаворонков заявил «Ура.ру».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим в стране до 30 апреля на фоне ситуации с распространением инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости ею началась в декабре в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, число заболевших превысило 1,2 миллиона человек по всему миру.

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