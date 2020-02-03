Аналитическая служба Рамблера выяснила у россиян, как бы они на месте чиновниц в Крыму поздравили ветеранов блокады Ленинграда с 75-летием освобождения города (выбор чиновниц пал на хлеб и медали).

47% опрошенных подарили бы блокадникам путевку в санаторий, ведь им это необходимо для здоровья.

40% респондентов признались, что подарили бы блокадникам деньги, ведь им они нужны больше всего.

7% россиян на месте чиновниц подарили бы ветеранам блокады стиральную или посудомоечную машину, ведь, по их мнению, это избавило бы их от лишних хлопот в доме.

А 6% участников заявили, что в подарках чиновниц нет ничего оскорбительного. Наоборот, они посчитали, что хлеб — это символ пережитого.

Всего в опросе приняли участие 5810 человек.

Депутаты Керченского горсовета на внеочередной сессии приняли решение отправить в отставку председателя Маю Хужину, оказавшуюся в центре скандала после поздравления блокадников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что ранее глава горсовета Керчи Мая Хужина подала в отставку на фоне скандала с поздравлением живущих в Керчи блокадников, однако потом забрала свое заявление. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов потребовал решить вопрос с ее увольнением, назвав отзыв заявления об отставке — «самодурством и ересью».

Сегодня депутаты Керченского горсовета приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы.

«Прекратить полномочия председателя Керченского городского совета Маи Хужиной с 3 февраля в связи с отставкой по собственному желанию», — процитировало решение совета РИА Новости.

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