Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.

Их спросили, как они будут себя вести в том случае, если в России объявят режим ЧС из-за распространившейся эпидемии коронавируса.

52% опрошенных планируют следовать всем инструкциям.

20% респондентов пока не могут себе представить, что эпидемия может охватить страну. По их мнению, единичные случаи не перерастут во что-то большее.

14% россиян не собираются выходить из дома, когда как другие 14%, напротив, могут подвергнуть себя и других опасности, поскольку не планируют следовать никаким инструкциям.

Всего в опросе приняли участие 6685 человек.

За последние дни в России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 20 человек.

Все заразившиеся вернулись домой из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачей. Специалисты устанавливают, с кем общались заболевшие COVID-19, чтобы направить их на обследования.

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