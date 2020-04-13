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41% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, рады тому, что Россия оказала помощь Италии в борьбе с пандемией.

«В трудных ситуациях страны должны помогать друг другу», — прокомментировали они.

37% участников придерживаются иного мнения.

«Я в принципе за то, чтобы помощь оказывалась своим гражданам исключительно», — ответили респонденты.

17% не считают, что в этом была необходимость, ведь, по их словам, это никак не повлияет на снятие санкций с России.

5% опрошенных ответили: «Мне все равно».

Всего в опросе приняли участие 7029 человек.

Итальянцам предлагают за деньги поблагодарить Россию и ее президента Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica.

В конце марта, как сообщал «Рамблер», для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Россия направила в Италию военных вирусологов и специалистов Министерства обороны в области эпидемиологии, врачебно-сестринские бригады и оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекционных мероприятий.

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