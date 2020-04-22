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Аналитическая служба Рамблера узнала мнение россиян об украинском политологе и постоянном госте политических ток-шоу на российском телевидении Вячеславе Ковтуне.

51% опрошенных признались в том, что он им не нравится. По их мнению, он ведет себя слишком бесцеремонно.

29% проголосовавших ответили, что данная персона им импонирует даже больше, чем сам Владимир Соловьев.

20% россиян ответили: «Равнодушен».

Всего в опросе приняли участие 8452 человека.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что окончательно выгоняет из своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

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Соловьева возмутило заявление эксперта о том, что сотрудники Росгвардии якобы прятались от протестующих на несанкционированном митинге во Владикавказе. По словам телеведущего, силовики действовали правильно, оттеснив зачинщиков, «понимая, что люди не ведают, что творят».

«Пойдешь сегодня пешком в Киев. Это последняя твоя передача. Я больше не намерен терпеть. (…) Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, заявляющих, что надо выходить и ломать карантин?» — отметил Соловьев.

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