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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом социологическом опросе.

Им был задан вопрос: «Вы за сокращение четырехнедельных выходных или против него?».

Как показали результаты исследования, 61% респондентов выступили за их сокращение. Свой ответ они объяснили тем, что их пугают последствия таких мер.

«Боюсь, многие останутся без работы», — прокомментировали они.

Однако были и сторонники четырехнедельного срока (34% россиян).

«Я за безопасность», — отвечая, подчеркнули участники.

А 5% проголосовавших ответили: «Безразлично».

Всего в опросе приняли участие 39223 человека.

Как отметили в Кремле, режим нерабочих дней с сохранением зарплаты введен из-за общей ситуации по распространению коронавируса в России. Вопрос о сокращении внеплановых выходных может быть поднят в том случае, если угроза эпидемии заболевания пройдет.

В то же время губернаторы могут регулировать этот режим в зависимости от ситуации в регионе.

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