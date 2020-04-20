Пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.

По словам некоторых зараженных, изначально они не понимали всей серьезности ситуации с распространением вируса.

Так, 36-летняя москвичка Анна Ковалева отметила, что изначально считала заболевание чушью и не боялась заразиться. Болезнь у нее проявилась в виде повышенной температуры.

Женщина сразу позвонила в «скорую», однако диагностировали вирус у нее не скоро. Вызывать врачей пришлось несколько раз. Из-за легкого течения болезни Анну не госпитализировали.

По словам женщины в течение 10 дней у нее полностью пропало обоняние, но никакого кашля и проблем с дыханием не было. Уровень кислорода в крови также был нормальным.

«Температура держалась четыре дня, причем последние два дня была 37. Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице», — отметила она.

Сейчас карантин с Анны уже сняли.

Гораздо тяжелее заболевание протекало у 34-летней Евгении из Звенигорода. Она была госпитализирована в конце марта с двухсторонней мультисегментарной пневмонией и подозрением на коронавирус. Температура 39,6 держалась несколько дней.

«Было больно дышать, кашель такой, что кажется, что выпадут легкие. Всё это время ко мне каждый день приезжали врачи и «скорая». Первый тест сделали спустя пять дней после того, как я почувствовала симптомы. Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок», — рассказала она.

Евгения отметила, что боли в горле или насморка не было, но ломота и расстройство ЖКТ присутствовали.

Лечили женщину таблетками от ВИЧ. Благодаря им состояние немного улучшилось, но дыхание было сильно затруднено.

«Даже держать глаза открытыми сложно, настолько сильная слабость. Все силы уходили на то, чтобы пить много воды», — указала Евгения.

Она добавила, что у супруга тоже диагностировали коронавирус, но симптомы болезни были не такие тяжелые, и всё прошло за пять дней.