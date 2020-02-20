Больше половины граждан России выступают за закрытие границ для неквалифицированных рабочих из зарубежных стран. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, поступившие «Известиям» в четверг, 20 февраля.

Так, 52% респондентов согласились с тем, что в Россию для устройства на работу нужно пускать только высококвалифицированных специалистов. При этом 24% россиян заявили, что рынок труда закрывать нельзя.

«Более критично на тему неквалифицированных трудовых мигрантов высказываются мужчины, чем женщины: за ограничения высказались 58% и 45% соответственно», — отмечают эксперты.

Отмечается, что чем старше респонденты, тем чаще они выступают за закрытие рынка труда.

«За ограничения выступает 36% респондентов до 24 лет, 50% россиян от 25 до 34 лет, 54% – среди опрошенных в возрасте между 35 и 44 годами включительно, а респонденты от 45 лет – 60%», — сообщают эксперты.

Также на мнение респондентов по данному вопросу влияет доход. Так, 43% граждан России с доходами меньше 30 тыс. рублей в месяц выступили за закрытие рынка, а среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. — 68%.

«Абсолютно все развитые страны идут по одному и тому же пути: закрывают границы для неквалифицированной рабочей силы <…> И мы придем к тем же решениям. Проблема назрела и перезрела уже более 10 лет назад», —заявил основатель сервиса Алексей Захаров.

В ноябре прошло года президент РФ Владимир Путин заявил, что в правительстве должен появиться единый центр подготовки кадров по рабочим профессиям. Он отметил, что в России есть трудности в подготовке кадров и дефицит работников нужной квалификации.