У каждого пятого россиянина появилось новое увлечение на самоизоляции, сообщает в понедельник, 4 мая, RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 4 тыс. граждан из всех регионов России. Им разрешалось выбирать несколько вариантов сразу.

Почти треть (31%) опрошенных рассказали, что на карантине стали больше смотреть кино и сериалы. Увлеклись чтением 20% россиян, а освоить новую профессию решились 18% респондентов.

При этом регулярно стали заниматься 14% участников опроса, еще 12% увлеклись играми.

Ранее исследование мобильного оператора МТС показало, что жители крупнейших городов России в самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами.

В столичном регионе с 29 марта действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.