Наступивший год будет лучше предыдущего, уверены 63% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», пишет газета «Ведомости» 12 января.

В прошлом году этот показатель был ниже на 5 п. п.

Кроме этого, 65% россиян полагают, что 2020 год будет более спокойным лично для них и для их семей. Этот показатель стал самым высоким с 2013 года.

9 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе обещания на Новый год. При этом выполняют их 69% граждан.